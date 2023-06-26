Fransızlar PSG'nin yeni hocasını duyurdu!

Yayınlanma: 26.06.2023 - 00:31

Güncelleme: 26.06.2023 - 00:31

Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörünün Luis Enrique olacağı iddia ediliyor.

Le Parisien'de yer alan habere göre; 30 Haziran'da Christoph Galtier ile 6 milyon Euro tazminat ödeyerek yollarını ayıracak PSG, 53 yaşındaki İspanyol teknik direktör ile sözleşme imzalayacak.

İspanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevinden 2022 Dünya Kupası sonrası ayrılan Luis Enrique'nin, uzun süren görüşmelerin ardından PSG'nin teklifini kabul ettiği ileri sürüldü.

TRANSFER LİSTESİNİ YÖNETİME SUNDU

Luis Enrique'nin Manchester City'den Bernardo Silva, Bayern Münih'ten Lucas Hernandez, Inter'den Milan Skriniar, Sporting'ten Manuel Ugarte, Real Madrid'den Marco Asensio ve Mallorca'dan Lee Kang-In bulunduğu bir transfer listesini yönetimi ilettiği kaydedildi.

İspanyol teknik direktör, Barcelona'nın başındayken UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 İspanya La Liga, 1 UEFA Süper Kupası, 3 İspanya Kral Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası kazandı.