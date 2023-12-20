İki isim kırmızı kart gördü: Derbi öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber!
Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 4-3 mağlup eden Fenerbahçe'de iki futbolcu kırmızı kart görerek pazar günü oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe'nin Kayserispor ile karşı karşıya geldiği maçta sarı-lacivertli takıma kötü haber geldi.
İKİ İSİM DERBİDE YOK
Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan, Kayserispor ile oynanan maçın uzatma dakikalarında hakem Zorbay Küçük'e itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.
İki takım da pazar günü oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
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