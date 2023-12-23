Frosinone - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Juventus, İtalya Serie A'nın 17. haftasında deplasmanda Frosinone ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 14.30'da başlayacak.
İtalya Serie A'da 17. hafta heyecanı yaşanıyor.
Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, deplasmanda Eusebio Di Francesco'nun ekibi Frosinone ile karşı karşıya gelecek.
FROSİNONE - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?
Benito Stirpe Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.
FROSİNONE - JUVENTUS MAÇI MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Frosinone, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Lecce'ye 2-1'lik skorla mağlup olmuştu.
Juventus ise deplasmanda karşılaştığı Genoa ile 1-1 berabere kalmıştı.
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