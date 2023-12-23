Frosinone - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus, İtalya Serie A'nın 17. haftasında deplasmanda Frosinone ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 14.30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2023 - 11:41
Frosinone - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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 İtalya Serie A'da 17. hafta heyecanı yaşanıyor.

Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, deplasmanda Eusebio Di Francesco'nun ekibi Frosinone ile karşı karşıya gelecek.

FROSİNONE - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Benito Stirpe Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.

FROSİNONE - JUVENTUS MAÇI MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Frosinone, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Lecce'ye 2-1'lik skorla mağlup olmuştu. 

Juventus ise deplasmanda karşılaştığı Genoa ile 1-1 berabere kalmıştı. 


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