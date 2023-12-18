Inter, Roma Olimpiyat Stadı'nda 3 puanı 2 golle aldı: Juventus ile puan farkını açtı!
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Lazio'yu 2-0 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 16. haftasında Lazio ile Inter karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Inter, 2-0'lık skorla kazandı.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Lautaro Martinez ve 66. dakikada Marcus Thuram kaydetti.
MİLLİ FUTBOLCU FORMA GİYDİ
Inter forması giyen A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Lazio'da Manuel Lazzari, 86. dakikada gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.
Üst üste 3. galibiyetini elde eden Inter, puanını 41'e yükseltti ve en yakın takipçisi Juventus ile puan farkını 4'e çıkardı. Lazio ise son 6 maçta 3. kez yenildi ve 21 puanda kaldı.
Inter, gelecek hafta Lecce'yi ağırlayacak. Lazio ise Empoli deplasmanına gidecek.
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