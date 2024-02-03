Frosinone - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milan, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 21. haftasında deplasmanda Frosinone ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
İtalya Serie A'da 23. hafta heyecanı yaşanıyor.
Stefano Pioli yönetimindeki Milan, deplasmanda Eusebio Di Francesco'nun ekibi Frosinone ile karşı karşıya gelecek.
FROSİNONE - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Benito Stirpe Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
FROSİNONE - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Luca Pairetto'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Milan, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Bologna ile 2-2 berabere kaldı.
Frosinone ise Hellas Verona deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
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