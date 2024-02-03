Frosinone - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 21. haftasında deplasmanda Frosinone ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2024 - 11:42
Frosinone - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 23. hafta heyecanı yaşanıyor.

Stefano Pioli yönetimindeki Milan, deplasmanda Eusebio Di Francesco'nun ekibi Frosinone ile karşı karşıya gelecek.

FROSİNONE - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA? 

Benito Stirpe Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

FROSİNONE - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Luca Pairetto'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Milan, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Bologna ile 2-2 berabere kaldı. 

Frosinone ise Hellas Verona deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.


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