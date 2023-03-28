Frutti Extra Bursaspor evinde Germani Brescia'yı devirdi
Frutti Extra Bursaspor, Basketbol Avrupa Kupası'nın 18. haftasında kendi sahasında ağırladığı İtalyan Germani Brescia'yı 86-76 mağlup etti.
Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın 18'inci ve normal sezonun son haftasında, Frutti Extra Bursaspor, A Grubu mücadelesinde konuk ettiği İtalya temsilcisi Germani Brescia'yı 86-76 mağlup etti.
Bursa temsilcisi bu sonuçla ligdeki 8'inci galibiyetini, Germani Brescia ise 10'uncu mağlubiyetini almış oldu.
İLK MAÇI KAYBETMİŞTİ
Germani Brescia, ilk maçı 110-74 kazanmıştı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Igor Dragojevic (Karadağ), Gentian Cici (Arvavutluk)
Frutti Extra Bursaspor: Yiğitcan Saybir 1, Needham 18, Ömer Utku Al 7, Onuralp Bitim 24, Auguste, Dudzinski 15, Dawkins 4, Clemmons 17
Germani Brescia: Massinburg 25, Valle 2, Caupain 2, Petrucelli 15, Odiase 12, Burns, Laquintana 13, Cournooh 4, Moss, Akele 3
1. Periyot: 16-19
Devre: 40-30
3. Periyot: 68-56
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