Fulham derbide Tottenham'ı yıktı: Hasreti 3 maça çıktı!

Fulham, İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında kendi sahasında ağırladığı Tottenham'ı 2-0 mağlup etti.

Fulham derbide Tottenham'ı yıktı: Hasreti 3 maça çıktı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.03.2025 - 18:53

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Fulham ile Tottenham karşı karşıya geldi. Craven Cottage'deki maçta kazanan 2-0'lık skorla Fulham oldu.

Fulham'a galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Rodrigo Muniz ve 88. dakikada Ryan Sessegnon attı.

HASRETİ 3 MAÇA YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından Fulham, 45 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 3 maça yükselen Tottenham, 34 puanda kaldı.

Fulham, milli aranın ardından ligde Arsenal deplasmanına gidecek. Tottenham, Chelsea ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #fulham #tottenham #İngiltere Premier Lig

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