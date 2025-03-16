Fulham derbide Tottenham'ı yıktı: Hasreti 3 maça çıktı!
Fulham, İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında kendi sahasında ağırladığı Tottenham'ı 2-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Fulham ile Tottenham karşı karşıya geldi. Craven Cottage'deki maçta kazanan 2-0'lık skorla Fulham oldu.
Fulham'a galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Rodrigo Muniz ve 88. dakikada Ryan Sessegnon attı.
HASRETİ 3 MAÇA YÜKSELDİ
Bu sonucun ardından Fulham, 45 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 3 maça yükselen Tottenham, 34 puanda kaldı.
Fulham, milli aranın ardından ligde Arsenal deplasmanına gidecek. Tottenham, Chelsea ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Etiketler: #fulham #tottenham #İngiltere Premier Lig
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