Şampiyonluk maçlarını açıkladı: Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası!

Yayınlanma: 16.03.2025 - 12:56

Güncelleme: 16.03.2025 - 12:56

Sergen Yalçın, Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Ekol TV'de değerlendirdi. Ünlü yorumcu, ligdeki şampiyonluk düğümünü çözecek maçları açıkladı.

Sergen Yalçın, Galatasaray'ın deplasmandaki Beşiktaş derbisi ve dış sahada Samsunspor'la oynayacağı maçtan sonra her şeyin belli olacağını aktardı.

GALATASARAY İDDİASI

Galatasaray'ın iki maçta alacağı olası sonuçları yorumlayan Sergen Yalçın, "Beşiktaş'ı yendin, Samsun'a kaybettin. Beşiktaş galibiyetinin hiçbir önemi olmayacak. Bir puanlık bir fark olacak Fenerbahçe eğer takılmazsa ve ondan sonrası için iş artık yüzde 50-50'ye döner" dedi.

"İKİ MAÇI ALIRSA YÜZDE 95"

Galatasaray'ın iki maçı kazanması halinde büyük oranda şampiyonluğa ulaşacağını belirten ünlü yorumcu, "Galatasaray, Beşiktaş ve Samsunspor deplasmanlarını kazanırsa şampiyonluk ihtimali yüzde 95'e çıkar" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI TAHMİNİ

Fenerbahçe'nin Samsunspor maçında puan kaybetmeyeceğini düşündüğünü dile getiren Sergen Yalçın, "Rangers maçının etkisi mutlaka olacaktır. Fenerbahçe 45-60'lara kadar işi bitirirse çok yankısı olmaz ama 60'lara kadar skor 0-0'larla giderse son yarım saatte Fenerbahçe'nin işi çok zor olabilir çünkü oyundan düşen oyuncuları olacak" şeklinde konuştu.

SAMSUNSPOR YORUMU

Samsunspor'a ayrı parantez açan Sergen Yalçın, "Biz Samsunspor'u biraz abartıyoruz ama aslında o kadar da güçlü bir Samsunspor yok. Kadro itibarıyla yok. Tamam iyi oynuyorlar, iyi mücadele ediyorlar ama kadro kalitesi Fenerbahçe'yle mücadele edecek düzeyde hiç değil. Aralarında kadro kalitesi anlamında yüzde 80 fark var. Talisca'yı erken çıkardı Rangers maçında. Muhtemelen Talisca'yla falan başlar yine" dedi.

FENERBAHÇE İDDİASI

Fenerbahçe'nin Samsunspor maçında puan kaybetmesi halinde şampiyonluk şansının biteceğini iddia eden Sergen Yalçın, "Fenerbahçe ilk puan kaybında veda eder bence. Zaten biz bu Galatasaray'la ilgili konuştuklarımızı Fenerbahçe'nin maçlarını kazanacağını varsayarak konuşuyoruz" sözlerini sarf etti.