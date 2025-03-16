İmzalar atılıyor... Galatasaray'dan Yunus Akgün kararı!

Yayınlanma: 16.03.2025 - 15:35

Güncelleme: 16.03.2025 - 15:35

Galatasaray, sözleşmesi 2026'da sona erecek Yunus Akgün ile bir süredir yeni kontrat görüşmeleri yapıyordu.

Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Yunus Akgün'le yaptığı son görüşmeden olumlu sonuç aldı.

Tarafların anlaşmaya yakın olduğu ve kısa süre içinde imzaların atılacağı kaydedildi.

Galatasaray'ın Yunus Akgün'ün maaşına ciddi bir zam yapacağı, oyuncunun 11 milyon euroluk serbest kalma bedelinin de artırılacağı haber detayında yer aldı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkıp 2344 dakika sahada kalan Yunus Akgün, 11 gol ve 8 asistlik istatistik yakaladı.