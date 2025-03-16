İmzalar atılıyor... Galatasaray'dan Yunus Akgün kararı!
Galatasaray'ın uzun süredir temas halinde olduğu Yunus Akgün ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlandığı iddia edildi.
Galatasaray, sözleşmesi 2026'da sona erecek Yunus Akgün ile bir süredir yeni kontrat görüşmeleri yapıyordu.
Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Yunus Akgün'le yaptığı son görüşmeden olumlu sonuç aldı.
Tarafların anlaşmaya yakın olduğu ve kısa süre içinde imzaların atılacağı kaydedildi.
Galatasaray'ın Yunus Akgün'ün maaşına ciddi bir zam yapacağı, oyuncunun 11 milyon euroluk serbest kalma bedelinin de artırılacağı haber detayında yer aldı.
Bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkıp 2344 dakika sahada kalan Yunus Akgün, 11 gol ve 8 asistlik istatistik yakaladı.
Etiketler: #galatasaray #yunus akgün #Sözleşme
Spor Haberleri
- Napoli'ye bir çelme de Venezia'dan!
- Erciyes, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası tamamlandı
- Süper Lig'e veda eden ilk takım belli oldu!
- Fenerbahçe Medicana, deplasmanda galip!
- Bodrum FK, Morais ile fırtına gibi!
- Galatasaray'dan Yunus Akgün kararı!
- Trabzon'da gündem Fatih Tekke!
- Fatih Karagümrük'e stadyum müjdesi!
- Fenerbahçe'den genç forvete kanca!
- Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası!
En Çok Okunan Haberler
-
- Yandaşın 'sınav belgesinde' hatalar zinciri!
- Gece kulubünde büyük facia
- ABD savaş uçakları harekete geçti!
- Bakanlık, ünlü bal markasını ifşa etti
- İmamoğlu 'turpun büyüğünü' Trabzon'da gösterdi
- Devlet Bahçeli neden fotoğraf vermiyor?
- Cenazesine katılamadı: Nedenini gözyaşları ile anlattı
- Tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti!
- Meclis’teki ‘torba’ ile ‘ek ödeme’ kapısı açılıyor
- İmamoğlu'na memleketinde coşkulu karşılama!