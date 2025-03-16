İmzalar atılıyor... Galatasaray'dan Yunus Akgün kararı!

Galatasaray'ın uzun süredir temas halinde olduğu Yunus Akgün ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlandığı iddia edildi.

İmzalar atılıyor... Galatasaray'dan Yunus Akgün kararı!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.03.2025 - 15:35

Galatasaray, sözleşmesi 2026'da sona erecek Yunus Akgün ile bir süredir yeni kontrat görüşmeleri yapıyordu.

Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Yunus Akgün'le yaptığı son görüşmeden olumlu sonuç aldı.

Tarafların anlaşmaya yakın olduğu ve kısa süre içinde imzaların atılacağı kaydedildi.

Galatasaray'ın Yunus Akgün'ün maaşına ciddi bir zam yapacağı, oyuncunun 11 milyon euroluk serbest kalma bedelinin de artırılacağı haber detayında yer aldı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkıp 2344 dakika sahada kalan Yunus Akgün, 11 gol ve 8 asistlik istatistik yakaladı.


Etiketler: #galatasaray #yunus akgün #Sözleşme

İlgili Haberler

Şampiyonluk maçlarını açıkladı: Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası!

Şampiyonluk maçlarını açıkladı: Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası!
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Griezmann transferinde sona doğru!

Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Griezmann transferinde sona doğru!
Murat Sancak'tan Galatasaray'a gönderme! 'Adli makamlar sonucu ne oldu, herkes bekliyor'

Murat Sancak'tan Galatasaray'a gönderme! 'Adli makamlar sonucu ne oldu, herkes bekliyor'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler