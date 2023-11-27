Fulham - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Wolverhampton, İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında deplasmanda Fulham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 13. hafta heyecanı sürüyor.
Gary Paul O'Neil yönetimindeki Wolverhampton, deplasmanda Marco Silva'nın ekibi Fulham ile karşı karşıya gelecek.
FULHAM - WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
FULHAM - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Salisbury'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Wolverhampton, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Tottenham'ı 2-1 mağlup etmişti.
Fulham ise Aston Villa deplasmanından 3-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
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