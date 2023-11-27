Fulham - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Wolverhampton, İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında deplasmanda Fulham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.11.2023 - 12:12
Fulham - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 13. hafta heyecanı sürüyor.

Gary Paul O'Neil yönetimindeki Wolverhampton, deplasmanda Marco Silva'nın ekibi Fulham ile karşı karşıya gelecek.

FULHAM - WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

FULHAM - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Salisbury'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Wolverhampton, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Tottenham'ı 2-1 mağlup etmişti.

Fulham ise Aston Villa deplasmanından 3-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.


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