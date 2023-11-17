Premier Lig'den Everton'a şok ceza: Düşme hattına gerilediler!

Premier Lig ekiplerinden Everton, kar ve sürdürülebilirlik kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle puan silme cezası aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2023 - 15:53
Premier Lig'den Everton'a şok ceza: Düşme hattına gerilediler!
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İngiltere Premier Lig'de 14 puanla 14. sırada bulunan Everton, kar ve sürdürülebilirlik kurallarının ihlali gerekçesiyle 10 puan silme cezası aldı.

Puan silme cezasıyla beraber 10 puanı silinen Sean Dyche yönetimindeki Everton 4 puanla 19. sıraya geriledi.

'ORANTISIZ VE ADALETSİZ BİR YAPTIRIM'

Alınan ceza karşısında açıklama yapan Everton, "Komisyonun tamamen orantısız ve adaletsiz bir yaptırım uyguladığına inanmaktayız. Temyiz süreci hemen başlayacak. Dava Premier Lig kurallarına göre atanan Temyiz Kurulu tarafından görüşülecek" ifadelerini kullandı.


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