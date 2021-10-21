Furkan Korkmaz 2 dakikada 12 sayı attı
Philadelphia 76ers, depasmanda New Orleans Pelicans'ı 117-97 yenerken Türk oyuncu Furkan geceye damgasını vurdu.
NBA'de sezonun açılış maçında Philadelphia 76ers, depasmanda New Orleans Pelicans'ı 117-97 yenerken Türk oyuncu Furkan geceye damgasını vurdu. Takımın yıldızı Joel Embiid'in 22 sayıyla tamamladığı maçta Tobias Harris double-double yaptı. Harris, 20 sayı buldu, 12 de ribaunt aldı.
Yedekten oyuna giren milli basketbolcu Furkan Korkmaz, karşılaşmayı 22 sayıyla tamamladı. Dörtte dört üçlük istatistiğiyle oynayan Furkan Korkmaz, beş de asist yaptı ve takımının Embiid'le birlikte en skorer iki isminden biri oldu. Furkan'ın dört üçlüğü 2 dakika 11 saniye içinde atması dikkat çekti.
4. periyoda New Orleans, Brandon Ingram'la bulduğu üst üste 5 sayıyla başlamasına karşın, Furkan Korkmaz sazı eline aldı. Milli basketbolcu, takımının üst üste 11 sayısını kaydetti ve Philadelphia, 28-7'lik bir üstünlük kurdu.
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