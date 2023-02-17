Antalyaspor, Bertuğ Yıldırım'ı transfer ettiğini TFF'ye bildirdi
Antalyaspor, Hatayspor'da forma giyen Bertuğ Yıldırım'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını TFF'ye bildirdi. 20 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar Antalyaspor forması giyecek.
Antalyaspor bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Bertuğ Yıldırım'ın lisansını çıkarttı. Genç futbolcu, Hatayspor'un ligden çekilmesi sebebiyle sezonun kalan bölümünü Antalyaspor'da geçirecek.
Sezonun geride kalan kısmında Hatayspor ile 17 maça çıkan Bertuğ Yıldırım, 4 gol kaydetti. 20 yaşındaki futbolcunun 2 tane de asist katkısı bulunuyor.
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