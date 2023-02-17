Antalyaspor, Bertuğ Yıldırım'ı transfer ettiğini TFF'ye bildirdi

Antalyaspor, Hatayspor'da forma giyen Bertuğ Yıldırım'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını TFF'ye bildirdi. 20 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar Antalyaspor forması giyecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 16:35
Abone Ol google-news

Antalyaspor bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Bertuğ Yıldırım'ın lisansını çıkarttı. Genç futbolcu, Hatayspor'un ligden çekilmesi sebebiyle sezonun kalan bölümünü Antalyaspor'da geçirecek. 

Sezonun geride kalan kısmında Hatayspor ile 17 maça çıkan Bertuğ Yıldırım, 4 gol kaydetti. 20 yaşındaki futbolcunun 2 tane de asist katkısı bulunuyor. 


antalyaspor hatayspor Bertuğ Yıldırım TFF

İlgili Haberler

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor Kulübünü ziyaret etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor Kulübünü ziyaret etti
Hataysporlu Atsu'nun yakınları enkazın başında umutla bekliyor

Hataysporlu Atsu'nun yakınları enkazın başında umutla bekliyor
Kenan Nuhut: Depremde hayatını kaybeden sporcuların ailelerine tazminat ödenmeli

Kenan Nuhut: Depremde hayatını kaybeden sporcuların ailelerine tazminat ödenmeli

En Çok Okunan Haberler