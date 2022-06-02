Futbol efsanesi Pele'den Putin'e çağrı: İstilayı durdur

02 Haziran 2022 Perşembe, 11:07

Brezilyalı futbol efsanesi Pele, dün düzenlenen ve Ukrayna'yla İskoçya'nın karşılaştığı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finali öncesi, Putin'e sosyal medya üzerinden bir açık mektup gönderdi.

Eski futbolcu, Instagram hesabından paylaştığı mektupta, "Ukrayna bugün, en azından 90 dakikalığına kendisini derinden sarsmaya devam eden trajediyi unutmaya çalışıyor. Bugünkü maçı fırsat olarak kullanıp bir talepte bulunuyorum. İstilayı durdurun. Süren bu şiddetin kesinlikle hiçbir gerekçesi yok" ifadelerini kullandı.

81 yaşındaki efsane isim, "Bu savaş kötücül ve gerekçelendirilemez. Korku, dehşet, acı ve ıstıraptan başka bir şey yaratmadı. Savaşlar yalnızca ulusları ayırmak için var. Çocukların rüyalarını bitirmek, aileleri mahvetmek ve masumları öldürmek için füze fırlatmayı haklı çıkaran hiçbir ideoloji yok" dedi.

"SAVAŞI BİTİRMEK SENİN ELİNDE"

2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'da Putin'le görüştüğünü ve konuşmalarının dostane bir havada geçtiğini hatırlatan Pele, Rus lidere seslenerek "Bu savaşı bitirmek senin elinde" dedi.

Son dönemde sağlık problemleriyle mücadele eden Pele, eylülde kalınbağırsağındaki bir tümör nedeniyle ameliyat olmuş, bunun ardından da kemoterapi tedavisine başlamıştı.

Ukrayna ise dün Glasgow'daki maçta İskoçya'yı 3-1 yenmiş, pazar günü finallerde Galler'e karşı mücadele etmeye hak kazanmıştı.

Putin'in 24 Şubat'ta verdiği askeri operasyon emriyle başlayan savaşın 99. gününde de çatışmalar devam ediyor.