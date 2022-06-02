Konyaspor, Ahmet Oğuz ile Cebrail Karayel'i kadrosuna kattı
Süper Lig ekibi Konyaspor, iki sağ bek oyuncusu Ahmet Oğuz ve Cebrail Karayel'i renklerine bağladığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Ahmet Oğuz ve Cebrail Karayel'i kadrosuna kattı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza töreniyle Ahmet Oğuz ve Cebrail Karayel ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Açıklamada, sağ bek Ahmet Oğuz'un Gençlerbirliği alt yapısında yetiştiği, Süper Lig'de Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Sivasspor formaları giydiği kaydedildi.
Sağ bek Cebrail Karayel'in ise Ankaragücü ve Altay formaları giydiği belirtildi.
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