Futbol eleştirmeni Melih Saatçı: Milli ara Trabzonspor'a iyi gelmemiş

03 Nisan 2022 Pazar, 22:37

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona ererken, bordo-mavililer en yakın rakibiyle puan farkını 13'e çıkardı.

Futbol eleştirmeni Melih Saatçı, dev mücadeleyi yorumladı. Saatçı, "Trabzonspor'a milli maç arası iyi gelmemiş" dedi.

Saatçı'nın değerlendirmesi şu şekilde:

"İki haftalık milli maç arasında tekrar ligimize döndük, özlemişiz… Haftanın en önemli karşılaşmasında her hafta hedefine bir adım daha yaklaşan Trabzonspor’un Beşiktaş karşısında özellikle ilk yarı adeta sahada olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Milli maç arasında teknik direktör değişikliği yaparak Trabzonspor deplasmanına yeni bir başlangıç, heyecan ve motivasyon ile gelen Beşiktaş özellikle ilk yarı sahaya çok iyi yayıldı. Sahaya eski sisteminden farklı olarak 3-4-3 sistemi ile sahaya çıkan Beşiktaş özellikle Ghezzal ile çok etkili atak versiyonları gerçekleştirdi. Özellikle ilk yarı Trabzonspor orta sahasının son derece etkisiz oluşu Beşiktaşlı oyuncuların Trabzonspor ceza sahası alanı içinde pozisyona girmesine sebep oldu.

Trabzonspor'da haftalardır sahanın en iyilerinden olan Nwakaeme son derece etkisizdi. Trabzonspor adına Djaniny net gol pozisyonundan yararlanamazken Batshuayi’nin ilk yarı penaltı olabilecek pozisyonunu VAR sisteminin es geçmesi Trabzonspor adına kötü geçen ilk yarıda tek olumlu hareket oldu.

İkinci yarı Cornelius değişikliği ile oyuna müdahale eden Avcı her ne kadar değişiklik ile golü de bulsa da Trabzonspor orta sahasına çözüm bulamadı. Bakasetas ve Ömür ile son derece dirençsiz bir görüntü ortaya koyan Trabzonspor orta sahasını, Beşiktaş’ın özelikle Rosier ve Ghezzal ile gerçekleştirdiği ataklar adeta sürklase etti. Kaçan penaltıdan hemen sonra beraberliği yakalayan Beşiktaş takımına teknik direktör değişikliğinin sahaya yayılma ve motivasyon anlamında henüz daha erken olmakla birlikte anlam kattığı aşikar. Avcı’nın Bakasetas değişikliği oyun üstünlüğünü çok daha erken kaybeden Trabzonspor'da çok geç kalınarak yapıldı.

Trabzonspor’a milli maç arasının iyi gelmediğini rahatlıkla diyebilirim. Rize karşılaşmasındaki kötü futbol Rize'de kalmamış. Futbolda dün yok bugün var, rehavete yer yok, arada inişler çıkışlar olabilse de her an aynı ciddiyetle mücadeleye devam ederek istikrarı yakalamak gerekiyor. Önümüzdeki haftaki Gaziantep karşılaşması hazırlıklarına hemen bu gece Trabzonspor başlamalı."