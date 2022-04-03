Osman Korkmazel, Trabzonspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

03 Nisan 2022 Pazar, 22:21

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırladığı karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. İki taraf da birer puana razı olurken, lider puanını 71 yükseltti. Beşiktaş ise 47 puana ulaştı.

Spor yazarımız Osman Korkmazel, kıran kırana geçen mücadeleyi yorumladı. İşte Korkmazel'in değerlendirmesi:

"Beşiktaş’ın yeni hocası Valerien Ismael’in kısa geçmişine baktım; İngiltere, Avusturya, Almanya’da takım çalıştırmış ama başarısı var mı, yok. Bırak Önder Karaveli 8 maç daha dursun, ondan sonra getir! Neyse kısa kesip Abdullah Avcı’ya dönüş yapayım. Avcı en kötü dönemini Beşiktaş’ta yaşadı; yaşamadı aslında tam takımı rayına oturtacakken, yol verdiler. İyi bilirim ki, bu akşamki maça başka bir gözle bacaktır. Trabzonspor’da eksik gedik fark etmiyor; Abdullah hoca ezberine almış takımını... Yine tribünler tıklım tıklım, Avcı’ya (kasketi de çok yakışmış) müthiş bir destek var. Beşiktaş’ın 11 ile fazla oynamamış V. Ismael ama oyun formatını değiştirdiği, maç başında hemen gözümüze çarptı. Beşiktaş ilk 10 dk. daha baskın ve gol sahasında daha çok görünürken, 3 kez de kaleyi yokladı. Taraftar oyunun içine girdi, Trabzonspor’da maçın içine. Bildiğimiz hücum ataklarını başlatırken, dk. 16’da Djaniny ile bir fırsatı harcadılar. Ancak Beşiktaş kenardan V. Ismael’in ateşlemesiyle sert, akışkan kombine futbolundan vazgeçmiyor. Avcı’nın müdahaleleri ise yetmiyor, ilk yarı bitti ama Trabzonspor’un futbolu tatmin etmedi. Kopuk kopuk oynadılar...

Sanırım Abdullah Avcı soyunma odasında ince ince dokunmuştur topçularına. Değişim yoktu iki takımda da. Sanırım Nwakaeme’nin sakatlığı nüksetti, Cornelius sahada. Bir dk. geçmedi Batshuayi’nin şutunu Uğurcan çeldi. Avcı sinirlendi kasketi çıkardı. Beşiktaş agresif futbolunda ısrarcı. Yalnız Vida-Montero ikilisinin üst üste sarı kart görmesi ‘iyi değil’ derken, 2 dakika sonra Vida omuz faulünden çekinince Cornelius, Ersin’in üstünden topu aşırıp fileleri havalandırdı. Ve tabii ki bundan sonra da tribünler devreye girdi. Ama Beşiktaş gol aramaya devam A. Ömür, Ghezzal’ı çelmeledi penaltı, Batshuayi direğe nişanladı. 2 dakika geçmedi ki Rosier, sağ kanattan yıldırım gibi gidip; şık bir vuruşla eşitliği sağladı. Maç ne güzel giderken Siopis, Larin’i yaka paça indirdi; esmer çocuk da bir tokatla Siopis’i. Beşiktaş 10 kişi kaldı ama hala gol peşinde. Peşinde de Trabzonspor da, ‘inadım inat’ diye tutturup; 1 puanı cebine koyuyor ve taraftarını da derinden mutlu ediyor..."