Futbol erkeklerde yarı final eşleşmeleri belli oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda futbol erkeklerde yarı final eşleşmeleri belli oldu.

AA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 09:55
Futbol erkeklerde yarı final eşleşmeleri belli oldu
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Paris, Lyon, Marsilya ve Bordeaux'da oynanan müsabakalarda ABD'yi 4-0 yenen Fas, Japonya'yı 3-0 mağlup eden İspanya, Arjantin'i 1-0'lık skorla geçen Fransa ile normal süresi 1-1 berabere biten maçta uzatma penaltı atışları sonucu Paraguay'a 5-4 üstünlük sağlayan Mısır, adını yarı finale yazdırdı.

Futbolda 5 Ağustos Pazartesi günü oynanacak yarı final eşleşmeleri şöyle:

19.00 Fas-İspanya (Marsilya)

21.00 Fransa-Mısır (Lyon)


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