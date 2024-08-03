Futbol erkeklerde yarı final eşleşmeleri belli oldu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda futbol erkeklerde yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Paris, Lyon, Marsilya ve Bordeaux'da oynanan müsabakalarda ABD'yi 4-0 yenen Fas, Japonya'yı 3-0 mağlup eden İspanya, Arjantin'i 1-0'lık skorla geçen Fransa ile normal süresi 1-1 berabere biten maçta uzatma penaltı atışları sonucu Paraguay'a 5-4 üstünlük sağlayan Mısır, adını yarı finale yazdırdı.
Futbolda 5 Ağustos Pazartesi günü oynanacak yarı final eşleşmeleri şöyle:
19.00 Fas-İspanya (Marsilya)
21.00 Fransa-Mısır (Lyon)
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