Futbol kulüplerinden deprem açıklaması

Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş, 15.40'ta Düzce'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya paylaşımında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2021 Çarşamba, 15:50
Futbol kulüplerinden deprem açıklaması
Abone Ol google-news

Düzce'de saat 15.40'ta 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi illerden de hissedildi.

Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş depremin ardından "geçmiş olsun" paylaşımında bulundu.

Kulüplerden yapılan açıklamalar şöyle:


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler