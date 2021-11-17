Futbol kulüplerinden deprem açıklaması

17 Kasım 2021 Çarşamba, 15:50

Düzce'de saat 15.40'ta 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi illerden de hissedildi.

Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş depremin ardından "geçmiş olsun" paylaşımında bulundu.

Kulüplerden yapılan açıklamalar şöyle:

Düzce'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 17, 2021

Düzce'de meydana gelen depremin, can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. #Deprem — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 17, 2021

Geçmiş olsun | Düzce'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can ve mal kaybının yaşanmamasını temenni ediyoruz. #Deprem pic.twitter.com/soFeTqPhdJ — Trabzonspor (@Trabzonspor) November 17, 2021