Futbol kulüplerinden deprem açıklaması
Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş, 15.40'ta Düzce'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya paylaşımında bulundu.
Düzce'de saat 15.40'ta 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi illerden de hissedildi.
Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş depremin ardından "geçmiş olsun" paylaşımında bulundu.
Kulüplerden yapılan açıklamalar şöyle:
Düzce'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 17, 2021
Düzce'de meydana gelen depremin, can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. #Deprem— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 17, 2021
Geçmiş olsun | Düzce'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can ve mal kaybının yaşanmamasını temenni ediyoruz. #Deprem pic.twitter.com/soFeTqPhdJ— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 17, 2021
Düzce'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. pic.twitter.com/KDHelkoGMc— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 17, 2021
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