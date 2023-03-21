Futbol milli takımlarına 81 elektrikli otomobil tahsis edildi

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 16:23

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 16:23

TFF'nin ev sahipliğinde Riva tesislerinde gerçekleşen imza törenine; TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan'ın yanı sıra, TFF Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası katıldı. Yapılan yeni sözleşmeye göre TFF'ye ilk kez tamamen elektrikli 81 otomobillerle destek verilecek.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: YILDIZIMIZIN DAHA DA PARLAYACAĞINA İNANIYORUM

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, futbolda kalıcı ve sürdürülebilir başarı için, doğru iş birlikleri ve sponsorlukların büyük bir önem taşıdığını ifade ederek, "Mercedes-Benz artık sadece A Erkek Milli Takımımızın değil, A Kadın Milli Takımımızın ve eMilli takımımızın da ana sponsoru oluyor. Bu kuvvetli iş birliğinden ötürü, kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Markanın güzel bir kız çocuğundan ilhamla ortaya çıkan ismi, havayı, karayı ve denizi simgeleyen yıldızı var. Bizim de sahalarda coşkuyla koşan küçük kızlarımız, tüm gücüyle mücadele eden kadın futbolcularımız ve Ay Yıldızı göğsünde gururla taşıyan milli takımlarımız var. Birlikte yıldızımızın daha da parlayacağına inanıyorum. Bu sponsorluk anlaşmasının Türk futboluna değer katmasını diliyorum" dedi.

ŞÜKRÜ BEKDİKHAN: TFF'NİN EN UZUN SÜRELİ DESTEKÇİSİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ

"Türk Milli Futbol Takımlarının en uzun süreli destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz" diyen Şükrü Bekdikhan, Kadın Milli Futbol Takımı ve e-Milli Futbol Takımı'na ilk kez sponsor olmaktan duydukları heyecanı da dile getirdi. "Ay Yıldızlı formalarıyla bizleri gururlandıran Kadın Milli Futbol Takımımızın sponsorluğunu da büyük bir gururla üstlenmiş bulunuyoruz" dedi.

TFF'nin kuruluşunun 100'üncü yılını tebrik eden Bekdikhan, "Bizim için bu başarılara yalnızca tanık olmak değil, destek olabilmek de ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. 27 yıldır, spora ve sporcularımıza, farklı branşlarda milli takımlar seviyesinde destek veriyoruz. 1996 yılından bu yana verdiğimiz kesintisiz desteğe ithafen "Futbolun Değişmeyen Yıldızı" sloganımız ile federasyonun en uzun süreli destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.