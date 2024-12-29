Futbol tarihinde görülmemiş imza: Vinicius Jr için 1 milyar Euro'luk iddia!

Real Madrid'in Brezilyalı süper starı Vinicius Junior'un PSG ile anlaştığı iddia edildi. Brezilyalı yıldızın, 10 yılda 1 milyar Euro'dan fazla kazandıracak sözleşmeye imza attığı, transferde Neymar'ın aracılık ettiği öne sürüldü.

Futbol tarihinde görülmemiş imza: Vinicius Jr için 1 milyar Euro'luk iddia!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2024 - 09:18

Real Madrid ile sözleşmesi 2027 yılında bitecek Vinicius Jr. futbol tarihine geçecek bir sözleşmeye imza attı.

Mundo Deportivo'nun haberine göre Vinicius Jr. kendisine 10 yılda 1 milyar Euro'dan fazla kazandıracak bir sözleşme imzaladı.

Brezilyalı yıldız, önümüzdeki 10 yıl için Paris Saint-Germain forması giyecek. Fransız devi, Florentino Perez'den Mbappe'nin intikamını almak için Vinicius Jr'ya imza attırdı.

NEYMAR ARACI OLDU

Vinicius Jr'ın PSG'ye transfer olması için Neymar'ın aracılık ettiği ifade edildi.

24 yaşındaki oyuncu, PSG'den gelen teklifi imzalamak için kıta değiştirdi. Katar'da düzenlenen Globe Soccer Awards'ın ardından özel uçak kiralayan Vinicius Jr, PSG temsilcicileriyle Çin'de buluştu ve sözleşmesi imzaladı.

Vinicius Jr.'ın PSG'de 77 numaralı formayı giyeceği belirtildi.


Etiketler: #Vinicius Jr. #real madrid #psg

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