Futbolcu Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşi sosyal medyadan paylaştı: Burası çok kötü ne olur yardım edin
Yeni Malatyaspor'da forma giyen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın Kahramanmaraş'te meydana gelen deprem sonrası enkaz altında kaldığı ve henüz kendisinden haber alınamadığı açıklanmıştı. Futbolcunun eşi Kübra Türkaslan, çektiği video ile yardım talebinde bulundu.
Acil ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, Kahramanmaraş başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da hissedildi.
Meydana gelen depremde bölgedeki bazı sporcular enkaz altında kaldı.
EŞİ KURTARILDI
Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da forma giyen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın deprem sonrası enkaz altında kaldığı ve henüz kendisinden haber alınamadığı açıklandı.
Türkaslan'ın eşi enkaz altından çıkarılırken, 28 yaşındaki file bekçisi için de kurtarma çalışmaları devam ediyor.
EŞİ SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ
Enkaz altında kalan Yeni Malatyaspor'un 28 yaşındaki kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşi Kübra Türkaslan sosyal medya hesabından son durumu anlattı ve "Burası çok kötü ne olur yardım edin. 30 saattir enkazın altında, ne olur yardım edin. Kepçe yok, vinç yok. Kimse enkaz altında çıkartamıyor. Burası dümdüz oldu'' ifadelerini kullandı.
Türkaslan olayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu ve çektiği video ile yardım talebinde bulundu.
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