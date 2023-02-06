Yeni Malatyaspor'dan bir açıklama daha: Eşine ulaştık, Ahmet Eyüp Türkaslan'a ulaşamıyoruz
Yeni Malatyaspor'da forma giyen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın Kahramanmaraş'te meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası enkaz altında kaldığı ve henüz kendisinden haber alınamadığı belirtilmişti. Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü İrfan Var, son durumu aktardı.
Acil ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.
Deprem, Kahramanmaraş başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da hissedildi.
YENİ MALATYASPOR KALECİSİ ENKAZ ALTINDA KALDI!
Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da forma giyen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın deprem sonrası enkaz altında kaldığı ve henüz kendisinden haber alınamadığı açıklandı.
İRFAN VAR: EŞİ YERİNİ TARİF ETTİ
Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü İrfan Var, deprem bölgesi Malatya ve enkaz altındaki kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan ile ilgili son gelişmeleri beIN Sports canlı yayınına bağlanarak aktardı.
İrfan Var'ın açıklamaları şu şekilde:
"Şu an ülkece büyük bir afet yaşıyoruz. Bunu ben 99'da yaşayarak biri olarak bu yaşanmışlıkları bir kez daha tecrübe ettik. Allah yardımcımız olsun. Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan var ve ona hala ulaşamadık. Bütün oyuncularımız ve AFAD ekipleri çalışıyor. Hiçbir işaret yok şu an. Böyle bir durum içindeyiz. Eşi kurtuldu ve Ahmet'in nerede olması gerektiğine dair tarif verdi."
YILMAZ VURAL: PERİŞAN HALDEYİM
Yeni Malatyaspor teknik direktörü Yılmaz Vural ise Sabah'a yaptığı açıklamada, "Rize maçı sonrası takıma 2 gün izin vermiştim. Oyuncuların birçoğu Malatya'da değildi. Bir tek ikinci kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan oradaydı. Eşini kurtarmışlar, henüz Ahmet'ten haber alınamıyor. Perişan haldeyim. Ben de Malatya'ya gitmek için uğraşıyorum" şeklinde konuştu.
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