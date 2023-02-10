Futbolcu Buse Coşkun'dan kötü haber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beykentspor'un 19 yaşındaki futbolcusu Buse Coşkun'un Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 23:18
Futbolcu Buse Coşkun'dan kötü haber
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TFF Kadınlar 3. Lig kulüplerinden Beykentspor futbolcusu Buse Coşkun'un, "Yüzyılın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybettiği bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yayımlanan başsağlığı mesajında, "TFF Kadınlar 3. Lig kulüplerinden Beykentspor futbolcusu Buse Coşkun'un ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Buse Coşkun'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Beykentspor camiasına başsağlığı dileriz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun, bu acılar bir daha yaşanmamak üzere son bulsun." denildi.


Buse Coşkun kahramanmaraş deprem

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