La Liga'dan depremzedelere destek

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) oynanacak karşılaşmalarda, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde yaşamını yitiren yurttaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

AA
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 22:59
La Liga'dan depremzedelere destek
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İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ve La Liga kurumu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybedenlerin anısına bu hafta oynanacak 1. ve 2. lig maçlarının 1 dakikalık saygı duruşuyla başlanması kararını aldı.

La Liga'dan yapılan açıklamada, bu haftaki 1. ve 2. lig maçlarında, deprem felaketinin kurbanları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı, ayrıca ilk 11'deki futbolcuların depremzedelere yardım için başlatılan kampanyaları teşvik eden pankartlarla maç öncesinde fotoğraf çektireceği bildirildi.

Maç canlı yayınlarında da Türkiye ve Suriye'deki deprem mağdurları için başlatılan yardım kampanyalarının tanıtılacağı belirtildi.

LA LIGA KULÜPLERİNDEN DESTEK

Söz konusu kampanyada salon futbolu, hentbol gibi farklı branşlarla da iş birliği yapılacağı duyuruldu.

İspanya'da La Liga kulüplerinin birçoğu antrenmanlarında da depremde hayatlarını kaybedenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunmuştu.

Ayrıca Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Getafe, Sevilla, Valencia, Espanyol, Real Betis gibi La Liga kulüpleri, şimdiye kadar 20 binden fazla giysiyi Türkiye'ye gönderip, taraftarlarıyla birlikte yardım kampanyaları başlattı.


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