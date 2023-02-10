Korku dolu anlar kamerada: Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremin merkez üssü Elbistan'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntüler de yıkılan binalar ve korku dolu anlar yer aldı.

İHA
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 22:38
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Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Afet bölgesinde çalışmalar sürerken 7.6'lık ikinci deprem anını gösteren görüntüler ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLERE BİNANIN YIKILMA ANI YANSIDI

Depremin merkez üssü Elbistan ilçesi Müftülük meydanında bir kişi cep telefonu ile o anları saniye saniye kaydetti. Görüntüler de depremle birlikte önce 2 katlı bir binanın yıkılması, daha sonra diğer yıkılan yapıların toz dumanı ile kaplaması yer aldı.

O anlar da görüntülere yansıyan yurttaşların korku, şok ve panik anı da görüntülere yansıdı. 


Kahramanmaraş depremi elbistan

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