Futbolda 3 yeni kural hazırlığı: Deneme yapılacak!

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbolda 3 yeni kuralın denenmesi için onay verdi. IFAB'ın uygulamayı düşündüğü mavi kart uygulamasıyla ilgiliyse herhangi bir açıklama yapılmadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 14:59
Futbolda 3 yeni kural hazırlığı: Deneme yapılacak!
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IFAB'ın yıllık genel kurul toplantısı İskoçya'da gerçekleştirildi.

Bazı Kural değişikliklerinin görüşüldüğü toplantıda 3 yeni kuralın denenmesiyle ilgili onay çıktı.

IFAB'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, onay verilen 3 kuralın alt liglerde deneneceği belirtildi.

Açıklamada deneme yapılacak kurallara ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Belirli durumlarda sadece takım kaptanı hakemle konuşabilir"

"Hakemlerin takımlara kendi ceza sahalarına gitmesini talep edecek bazı molalar"

"Kalecinin topu oyuna sokma süresinin sekiz saniyeye çıkarılması, 8 saniye geçmesi halinde top rakip takıma geçecek"

MAVİ KART UYGULAMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILMADI

IFAB'ın denemek istediği bir diğer kural olan mavi kart uygulamasıyla ilgili herhangi bir açıklama yayınlanmadı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, IFAB'ın genel kurul toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada mavi kart uygulamasına karşı olduklarını belirtmişti.

Infantino açıklamasında, "Bu konudan haberim yoktu. Ben FIFA başkanıyım ve FIFA'nın IFAB'da söz sahibi olduğunu düşünüyorum. Başlık ister misiniz bilmiyorum, mavi karta kırmızı kart. Ancak bir kere baktığınızda oyunu, oyunun özünü ve geleneğini de korumak zorundasınız. Mavi kart diye bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.


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