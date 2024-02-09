Yayınlanma: 09.02.2024 - 14:19

Güncelleme: 09.02.2024 - 14:19

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbol sahalarında sarı ve kırmızı kartların yanına bir yenisi daha eklemeye hazırlanıyor. Mavi renkte olacak bu kart, yeni uygulamaları beraberinde getirecek. Bu yüzden mavi kart futbol dünyasında büyük bir ilgi ve merakla araştırılıyor. Peki, Futbolda mavi kart nedir? Mavi kart uygulaması başladı mı? Mavi kart Türkiye'ye gelecek mi?

MAVİ KART NEDİR?

Mavi kartın hakemleri aldatmaya yönelik hareketlerde veya hakeme itirazda kullanılabileceği öğrenildi. Mavi kart gören oyuncu, 10 dakika oyunun dışında kalacak ve süre dolduktan sonra sahaya dönecek. Oyuncunun iki kez mavi kart görmesi durumunda saha dışında kalabileceği ifade edilirken sarı kart ve mavi kartı olan oyuncu, kırmızı kartta olduğu gibi oyun dışında kalacak.

TÜRKİYE'DE MAVİ KART UYGULANACAK MI?

IFAB'ın bu uygulamayı şu anda üst düzey liglerde uygulamayı düşünmediği ancak yaz aylarında bazı liglerde bu denemelerin yapılabileceği aktarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu veya herhangi bir yetkiliden Mavi Kartın uygulanmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.