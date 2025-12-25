Futbolda şike kumpası soruşturması... TFF'nin eski başkan vekili ve 3 kişi gözaltına alındı!

"Futbolda şike kumpası" soruşturması kapsamında eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Lütfi Arıboğan, eski TFF Genel Sekreteri Ebru Köksal, eski Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Ahmet Gülüm ile eski TFF Baş Hukuk Müşaviri ve UEFA Disiplin Müfettişi İlhan Helvacı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ve "soruşturma gizliliğini ihlal" suçlarından gözaltı kararı verildi.

4 kişi, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerine başlandı.

Soruşturmada eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç "şikayetçi" olarak yer alıyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Kamuoyunda "2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması" şeklinde anılan, Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere birçok spor camiasından kişiyi hedef alan ve FETÖ/PDY terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen terör örgütü mensuplarından Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunan Lütfi ARIBOĞAN, Ahmet GÜLÜM, İlhan HELVACI ve Ebru KÖKSAL hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Soruşturmanın Gizliliğini İhlal suçlarından savunmalarına başvurulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir.