Bahis cezalarına itiraz etmişlerdi: TFF Tahkim Kurulu'ndan 70 futbolcuya ret!

TFF Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle aldıkları cezalara itiraz eden futbolcuların dosyalarını incelemeye devam etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, 70 futbolcunun itiraz dosyasını görüştü.

Görüşmelerin sonucunda kararlarda usul, esas ve sübut bakımından bir isabetsizlik görülmediği belirtilerek, kurulun 70 futbolcunun itirazını oy birliğiyle reddettiği ve 3-12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezalarının onandığı açıklandı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

TFF Tahkim Kurulu 29 Aralık 2025 günlü (96) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2025/1106 – K.2025/

Futbolcu Abdulkadir Akyüz’ün PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1091 - K.2025-2026/1184 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Abdulkadir Akyüz’ün bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

2. E.2025/1107 – K.2025/

Futbolcu Abdullah Berk Karadağ’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1402 - K.2025-2026/1495 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Abdullah Berk Karadağ’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

3. E.2025/1108 – K.2025/

Futbolcu Abdullah Berkay Ekmekci’nin PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1503 - K.2025-2026/1596 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Abdullah Berkay Ekmekci’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

4. E.2025/1109 – K.2025/

Futbolcu Abdullah Kaan Karaca’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1274 - K.2025-2026/1367 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Abdullah Kaan Karaca’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

5. E.2025/1110 – K.2025/

Futbolcu Abdullah Kaygısız’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1649 - K.2025-2026/1742 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Abdullah Kaygısız’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

6. E.2025/1111 – K.2025/

Futbolcu Abdullah Özçelik’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1621 - K.2025-2026/1714 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Abdullah Özçelik’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

7. E.2025/1112 – K.2025/

Futbolcu Abdullah Şahin’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1278 - K.2025-2026/1371 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Abdullah Şahin’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

8. E.2025/1113 - K.2025/

Futbolcu Abdurrahman Emek’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1530 - K.2025-2026/1623 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Abdurrahman Emek’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

9. E.2025/1114 – K.2025/

Futbolcu Abidin Uslu’nun PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1421 - K.2025-2026/1514 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Abidin Uslu’nun bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

10. E.2025/1115 – K.2025/

Futbolcu Adar Aygür’ün PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1193 - K.2025-2026/1286 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Adar Aygür’ün bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

11. E.2025/1116 – K.2025/

Futbolcu Adem Ercan’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1431 - K.2025-2026/1524 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Adem Ercan’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

12. E.2025/1117 – K.2025/

Futbolcu Ahmed Fırat Seven’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1420 - K.2025-2026/1513 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Ahmed Fırat Seven’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

13. E.2025/1118 – K.2025/

Futbolcu Ahmet Emin Aksakal’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1567 - K.2025-2026/1660 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Ahmet Emin Aksakal’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

14. E.2025/1119 – K.2025/

Futbolcu Ahmet Keleş’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1158 - K.2025-2026/1251 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Ahmet Keleş’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

15. E.2025/1120 – K.2025/

Futbolcu Ahmet Kutay Çakır’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1339 - K.2025-2026/1432 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Ahmet Kutay Çakır’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

16. E.2025/1121 – K.2025/

Futbolcu Ahmet Memiş’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1317 - K.2025-2026/1410 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Ahmet Memiş’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

17. E.2025/1122 – K.2025/

Futbolcu Ahmet Mert Kara’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1361 - K.2025-2026/1454 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Ahmet Mert Kara’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

18. E.2025/1123 – K.2025/

Futbolcu Ahmet Uzun’un PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1653 - K.2025-2026/1746 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Ahmet Uzun’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

19. E.2025/1124 – K.2025/

Futbolcu Ahmet Yalçın Öztürk’ün PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1508 - K.2025-2026/1601 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Ahmet Yalçın Öztürk’ün bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

20. E.2025/1125 – K.2025/

Futbolcu Ali Akkuş’un PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1462 - K.2025-2026/1555 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Ali Akkuş’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

21. E.2025/1126 – K.2025/

Futbolcu Ali Ali’nin PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1140 - K.2025-2026/1233 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Ali Ali’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

22. E.2025/1127 – K.2025/

Futbolcu Ali Emir Kılıç’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1633 - K.2025-2026/1726 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Ali Emir Kılıç’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

23. E.2025/1128 – K.2025/

Futbolcu Ali Emre Ustaalioğlu’nun PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1596 - K.2025-2026/1689 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Ali Emre Ustaalioğlu’nun bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

24. E.2025/1129 – K.2025/

Futbolcu Ali Erkin’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1155 - K.2025-2026/1248 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Ali Erkin’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

25. E.2025/1130 – K.2025/

Futbolcu Ali Fırat Okur’un PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1221 - K.2025-2026/1314 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Ali Fırat Okur’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

26. E.2025/1131 – K.2025/

Futbolcu Ali Kemal Özkan’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1294 - K.2025-2026/1387 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Ali Kemal Özkan’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

27. E.2025/1132 – K.2025/

Futbolcu Ali Kılıç’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1269 - K.2025-2026/1362 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Ali Kılıç’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

28. E.2025/1133 – K.2025/

Futbolcu Ali Kızılkuyu’nun PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1103 - K.2025-2026/1196 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Ali Kızılkuyu’nun bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

29. E.2025/1134 – K.2025/

Futbolcu Ali Sinan Gayla’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1498 - K.2025-2026/1591 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Ali Sinan Gayla’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

30. E.2025/1135 – K.2025/

Futbolcu Alper Demir’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1095 - K.2025-2026/1188 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Alper Demir’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

31. E.2025/1136 – K.2025/

Futbolcu Alperen Arslan’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1229 - K.2025-2026/1322 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Alperen Arslan’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

32. E.2025/1137 – K.2025/

Futbolcu Alperen Doğan’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1194 - K.2025-2026/1287 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Alperen Doğan’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

33. E.2025/1138 – K.2025/

Futbolcu Alperen Köroğlu’nun PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1160 - K.2025-2026/1253 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Alperen Köroğlu’nun bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

34. E.2025/1139 – K.2025/

Futbolcu Anıl Arıcıoğlu’nun PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1365 - K.2025-2026/1458 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Anıl Arıcıoğlu’nun bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

35. E.2025/1140 – K.2025/

Futbolcu Anıl Batın Aydın’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1192 - K.2025-2026/1285 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Anıl Batın Aydın’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

36. E.2025/1141 – K.2025/

Futbolcu Anıl Doyuran’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1609 - K.2025-2026/1702 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Anıl Doyuran’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

37. E.2025/1142 – K.2025/

Futbolcu Anıl Özçelik’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1277 - K.2025-2026/1370 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Anıl Özçelik’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

38. E.2025/1143 – K.2025/

Futbolcu Arda Bilmez’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1163 - K.2025-2026/1256 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Arda Bilmez’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

39. E.2025/1144 – K.2025/

Futbolcu Arda Furkan Cirit’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1204 - K.2025-2026/1297 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Arda Furkan Cirit’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

40. E.2025/1145 – K.2025/

Futbolcu Arda Kumru’nun PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1670 - K.2025-2026/1763 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Arda Kumru’nun bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

41. E.2025/1146 – K.2025/

Futbolcu Arda Okumuş’un PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1282 - K.2025-2026/1375 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Arda Okumuş’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

42. E.2025/1147 – K.2025/

Futbolcu Atakan Akbulut’un PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1606 - K.2025-2026/1698 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Atakan Akbulut’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

43. E.2025/1148 – K.2025/

Futbolcu Atakan Aksoy’un PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1568 - K.2025-2026/1661 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Atakan Aksoy’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

44. E.2025/1149 – K.2025/

Futbolcu Atakan Aybastı’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1447 - K.2025-2026/1540 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Atakan Aybastı’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

45. E.2025/1150 – K.2025/

Futbolcu Atakan Yılmaz’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1139 - K.2025-2026/1232 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Atakan Yılmaz’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

46. E.2025/1151 – K.2025/

Futbolcu Baran Çetin’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1630 - K.2025-2026/1723 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Baran Çetin’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

47. E.2025/1152 – K.2025/

Futbolcu Baran Işık’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1452 - K.2025-2026/1545 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Baran Işık’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

48. E.2025/1153 – K.2025/

Futbolcu Baran Keleş’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1542 - K.2025-2026/1635 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Baran Keleş’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

49. E.2025/1154 – K.2025/

Futbolcu Barış Baran’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1286 - K.2025-2026/1379 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Barış Baran’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

50. E.2025/1155 – K.2025/

Futbolcu Batuhan Kara’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1043 - K.2025-2026/1136 ayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Batuhan Kara’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

51. E.2025/1156 – K.2025/

Futbolcu Batuhan Yılmaz’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1547 - K.2025-2026/1640 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Batuhan Yılmaz’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

52. E.2025/1157 – K.2025/

Futbolcu Bayduhan Taşova’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1296 - K.2025-2026/1389 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Bayduhan Taşova’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

53. E.2025/1158 – K.2025/

Futbolcu Behlül Aydın’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1629 - K.2025-2026/1722 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Behlül Aydın’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

54. E.2025/1159 – K.2025/

Futbolcu Berat Şehirli’nin PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1310 - K.2025-2026/1403 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Berat Şehirli’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

55. E.2025/1160 – K.2025/

Futbolcu Berk Akgönül’ün PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1461 - K.2025-2026/1554 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Berk Akgönül’ün bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

56. E.2025/1161 – K.2025/

Futbolcu Berkay Arı’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1037 - K.2025-2026/1130 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Berkay Arı’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

57. E.2025/1162 – K.2025/

Futbolcu Berkay Caymaz’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1351 - K.2025-2026/1444 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Berkay Caymaz’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

58. E.2025/1163 – K.2025/

Futbolcu Berkay Emre Sarısu’nun PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1479 - K.2025-2026/1572 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Berkay Emre Sarısu’nun bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

59. E.2025/1164 – K.2025/

Futbolcu Berkay Sezer’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1225 - K.2025-2026/1318 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Berkay Sezer’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

60. E.2025/1165 – K.2025/

Futbolcu Berkay Ünlü’nün PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1332 - K.2025-2026/1425 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Berkay Ünlü’nün bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

61. E.2025/1166 – K.2025/

Futbolcu Berkcan Aytaç’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1038 - K.2025-2026/1131 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Berkcan Aytaç’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

62. E.2025/1167 – K.2025/

Futbolcu Bertuğ Uz’un PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1613 - K.2025-2026/1706 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Bertuğ Uz’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

63. E.2025/1168 – K.2025/

Futbolcu Bora Barlas’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1599 - K.2025-2026/1692 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Bora Barlas’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

64. E.2025/1169 – K.2025/

Futbolcu Bora Çuha’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1448 - K.2025-2026/1541 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Bora Çuha’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

65. E.2025/1170 – K.2025/

Futbolcu Buğra Aksoy’un PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1537 - K.2025-2026/1630 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Buğra Aksoy’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

66. E.2025/1171 – K.2025/

Futbolcu Burak Aydın’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1119 - K.2025-2026/1212 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Burak Aydın’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

67. E.2025/1172 – K.2025/

Futbolcu Burak Büyükkaya’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1182 - K.2025-2026/1275 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Burak Büyükkaya’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

68. E.2025/1173 – K.2025/

Futbolcu Burak Gürler’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1451 - K.2025-2026/1544 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Burak Gürler’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

69. E.2025/1174 – K.2025/

Futbolcu Burak Karapınar’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1197 - K.2025-2026/1290 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Burak Karapınar’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

70. E.2025/1175 – K.2025/

Futbolcu Can Alp Fidanoğlu’nun PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1240 - K.2025-2026/1333 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Can Alp Fidanoğlu’nun bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

Karar verilmiştir.