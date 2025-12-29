Bahis soruşturmasında 428 isim PFDK'ye sevk edildi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.12.2025 19:01:00
AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 428 ismin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 353 bölgesel hakem ve 75 bölgesel gözlemciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen bölgesel hakem, bölgesel yardımcı hakem ve bölgesel gözlemcilerin futbol disiplin talimatının 57. maddesi uyarınca 29 Aralık tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesine karar verilmiştir" denildi.

PFDK'ye sevk edilen isimler şu şekilde:

