Futbolda yayın ihalesi için verilen tekliflerin ayrıntıları belli oldu

Kuruluşların hafta sonuna kadar yeni tekliflerini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ileteceği ifade edildi. Yayın ihalesinin sonucunun 21 Şubat Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

"14 ESAS TEKLİF 1 ALTERNATİF TEKLİF"

Futbolda yayın ihalesi süreciyle ilgili değerlendirmede bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "14 esas teklif, bir de alternatif teklif geldi. 15 teklifli bir ihale yapıldı. Zarfları değerlendirdik. Fiyatların revize edilmesi için 18 Şubat Cuma günü saat 17.00'ye kadar süre verdik. İlgi var ama sistem ve fiyat olarak yayın ihalesinin rakamını yükseltmeye çalışıyoruz. İnşallah iyi olacak. Gelen teklifleri en iyi hale getirmeye çalışacağız. Kulüplerin yayın gelirlerinden daha çok para alabilmeleri için görüşmeler yapmaktayız. İnşallah iyi bir netice elde ederek ihaleyi sonuçlandıracağız" ifadelerini kullanmıştı.