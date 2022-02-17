Futbolda yayın ihalesi için verilen tekliflerin ayrıntıları belli oldu
Futbolda yayın ihalesi süreci ile ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Habere göre, yayın paketlerinin tamamına iki firma teklif sundu.
Futbolda 2022-23 sezonundan itibaren Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yayın hakları için düzenlenen ihalede ilk teklif verme süreci sona erdi. İhaleye katılan firmaların 14’ü normal yayın, 1’i bahis sitesinden yayın yapmak için teklif verdi.
Sporx'in aktardığına göre, paketlerin tamamı için iki firma teklif sundu. Mevcut yayıncı beIN Sports ile Saran Medya tüm paketlere; TRT, Turkuaz, Türk Telekom, Sportsradar ve Türk Telekom ise haber amaçlı özet yayınlarına talip oldu.
Beş yıllık bir süre için en yüksek teklifin yıllık 2 milyar TL olduğu iletildi. Yaklaşık 146 milyon Dolar'a tekabül eden bu rakamın yüzde 10 oranında artabileceği kaydedildi.
Yayın ihalesi için verilen ikinci teklifin ise 5 yıl için 500 milyon Dolar olduğu ve gelir paylaşımının da önerildiği belirtildi.
Kuruluşların hafta sonuna kadar yeni tekliflerini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ileteceği ifade edildi. Yayın ihalesinin sonucunun 21 Şubat Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.
"14 ESAS TEKLİF 1 ALTERNATİF TEKLİF"
Futbolda yayın ihalesi süreciyle ilgili değerlendirmede bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "14 esas teklif, bir de alternatif teklif geldi. 15 teklifli bir ihale yapıldı. Zarfları değerlendirdik. Fiyatların revize edilmesi için 18 Şubat Cuma günü saat 17.00'ye kadar süre verdik. İlgi var ama sistem ve fiyat olarak yayın ihalesinin rakamını yükseltmeye çalışıyoruz. İnşallah iyi olacak. Gelen teklifleri en iyi hale getirmeye çalışacağız. Kulüplerin yayın gelirlerinden daha çok para alabilmeleri için görüşmeler yapmaktayız. İnşallah iyi bir netice elde ederek ihaleyi sonuçlandıracağız" ifadelerini kullanmıştı.
Özdemir, yayın ihalesi sürecinde alınan tekliflerin yeterli olmadığı ve bu nedenle Süper Lig TV'nin kurulmasının gündeme geldiği iddialarıyla ilgili ise "Kulüplerin yayın gelirlerinden maksimum bedel almasını isteyen bir federasyonuz. Eğer umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kurarız. Buradan gerçekleşecek dekoder satışı ve her kulübün satış miktarlarına göre gelir paylaşımlı bir sistem de düşüncelerimizin içinde. Eğer kulüplerimize uygun bir teklif gelmezse bu yol da gündemdedir. Bunu da değerlendirebiliriz. Daha süremiz var. En uygun şartlar neyse kararımızı alıp yolumuza devam edeceğiz" açıklamasını yapmıştı.
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