Futboldaki görevinin ardından şimdi de Beşiktaş başkanlığını bıraktı

Yayınlanma: 30.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.11.2024 - 04:00

Beşiktaş’ta kaos bitmiyor... Hafta içi futboldaki yetkilerini bırakan Hasan Arat, dün de Beşiktaş Kulübü Başkanlığı’ndan istifa etti. Arat, sağlık sorunları nedeniyle bu kararı aldığını belirtti. Hasan Arat, Beşiktaş camiasına seslenip, “Bugün, içimde tarifsiz bir hüzünle, özel sebeplerim nedeniyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum” dedi.

‘GİTMEM GEREKİYORDU, GİDİYORUM’

Hasan Arat, saat 18.15’te Tüpraş Stadyumu’nda çalışanlar, sporcular ve yöneticilerle vedalaşıp ayrıldı. Duygulandığı gözlenen Arat konuşmasında “17 yaşımda bu kapıdan boynu dik, alnı açık geldiğim gibi bugün de alnım açık çıkıyorum. Vakit geldi, gitmem gerekiyordu ve gidiyorum. Beşiktaş buradaki gençlere emanet, Beşiktaş’ı kimse kullanamayacak. Kriz dönemlerinde havlu atmayalım. Hakkınızı helal edin” ifadelerini kullandı. Hüseyin Yücel, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar da yaptıkları toplantıdan çıkıp stada gelerek Arat’la vedalaştı. Bu vedaya Mete Vardar’ın katılmaması dikkat çekti.

BAŞKANLIK YETKİSİ YÜCEL’DE

Beşiktaş’ta yönetim kurulu üye sayısı 6’ya düşmediği sürece, mevcut yönetim olağan seçimin yapılacağı Mayıs 2025’e kadar görevine devam edecek. Arat’ın ardından yönetim kurulu üyeleri de istifa eder ve sayı 7’nin altına düşerse 1 ay sonra olağanüstü kongre yapılacak. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Hasan Arat’ın istifasının ardından Mayıs 2025’teki olağan seçimli genel kurula kadar başkanlık görevini üstlenecek.