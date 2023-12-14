Futboldaki menajerlik ücretlerinde tüm zamanların rekoru kırıldı!

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), transferde menajerlere ödenen ücretlerin 2023 yılında zirve yaptığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 14.12.2023 - 16:16
Futboldaki menajerlik ücretlerinde tüm zamanların rekoru kırıldı!
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Futbolcu transferlerinde menajerlere ödenen ücretler, 2023 yılında tüm zamanların en yüksek rakamı olan 888,1 milyon dolara ulaştı.

FIFA'nın yayımladığı rapora göre, bu yıl yapılan transferlerin yüzde 15,4'ü menajerler aracılığıyla gerçekleştirildi.

İNGİLİZLER BİR NUMARADA

Menajerler 3 bin 353 transferde oyuncuları temsil ederken, kendilerine ödenen ücretler de geçen yıla göre yüzde 42,5 artış göstererek 888,1 milyon dolar oldu.

İngiliz takımları, 281,3 milyon dolar ile menajerlere en çok para ödeyen ekipler olarak kayıtlara geçti.

Son dönemde ünlü futbolcu transferleriyle dikkati çeken Suudi Arabistan ekipleri ise menajerlere toplamda 86 milyon dolar ödeme yaptı.

Kadın futbolunda da menajerlik ücretleri ilk kez 1 milyon dolar barajını aşarak 1,4 milyon dolara yaklaştı.


FIFA menajer transfer rekor

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