Futbolu bırakabilir! Eden Hazard'ın kulüp arayışı devam ediyor
Son olarak Real Madrid forması giyen ve şu anda elinde bulunan Eden Hazard halen bir kulüp ile anlaşamadı. Belçikalı yıldızın kulüp bulamaması halinde futbolu bırakacağı iddia edildi.
Real Madrid'le sözleşmesi sona eren ve şu anda kulüpsüz olan Eden Hazard'ın geleceği merakla bekleniyor.
İspanyol basınında yer alan habere göre; Eden Hazard halen hiçbir kulüple anlaşmış değil.
Hazard'ın Inter Miami'nin kendisine yaptığı teklifi reddetmesinin ardından kardeşi Kylian'ın da takımı olan RWD Molenbeek'in teklifini reddetmesiyle beraber başka hiçbir takımdan teklif alamadığı belirtildi.
EMEKLİ OLABİLİR
Haberde; Hazard'ın bir kulüp bulamaması durumunda bir sürprize imza atarak futbol hayatına son verebileceği ifade edildi.
HAZARD'IN KARİYERİ
Kariyerinde 623 karşılaşmaya çıkan 32 yaşındaki yıldız isim 167 gol, 157 asistlik performans sergiledi.
Hazard sırasıyla Tubize, Lille, Chelsea ve Real Madrid formaları giydi.
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