İspanyollar duyurdu! "Real Madrid, Eden Hazard için Süper Lig deviyle anlaştı"
Süper Lig'de 35 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosunu güçlendirecek alternatifler için temaslarda bulunan Fenerbahçe için Belçikalı yıldız Eden Hazard'ın ismi geçiyor.
Spor Toto Süper Lig'de 35 puanla 2. sırada yer alan ve 8 Ocak Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisine hazırlanan Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
İspanya’nın önde gelen internet sitelerinden Fichajes, çarpıcı bir haber yayımladı. Buna göre Fenerbahçe, Belçikalı yıldız futbolcu Eden Hazard’ı sezon sonuna kiralamak için Real Madrid ile görüştü. Haberde, tarafların anlaşma sağlaması halinde Hazard’ın kalan maaşının bir bölümünün Real Madrid tarafından ödenmeye devam edeceği de kaydedildi.
Eden Hazard
KARAR HAZARD'IN
Haberde Madrid yönetimi teklife oldukça sıcak bakıyor fakat asıl kararı Hazard'ın kendisine bıraktığı ve Belçika yıldızın ise Türk futboluna her zaman ilgili olduğu ifade edildi.
Carlo Ancelotti
ANCELOTTI'NİN PLANLARI ARASINDA YER ALMIYOR!
2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hazard için Real Madrid bir çıkış yolu arıyor. 11 Ekim'de Shakhtar'a karşı Şampiyonlar Ligi'ne ilk 11’de oynadığından beri Leipzig'e karşı sadece 14 dakika forma giyen Hazard’ın bundan sonra Ancelotti'nin planlarında yer almadığı belirtildi.
DÜNYA KUPASI'NIN ARDINDAN MİLLİ TAKIMI DA BIRAKTI
Belçika Milli Futbol Takımı'nın 31 yaışndaki yıldızı Eden Hazard, 2022 FIFA Dünya Kupası sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurmuştu.
Michy Batshuayi ve Eden Hazard
BATSHUAYİ DEVREDE
Fanatik'te yer alan habere göre Eden Hazard için Fenerbahçe'ye transferindeki bir diğer olumlu etken ise takımda yakın arkadaşının olması. 31 yaşındaki oyuncunun Belçika Milli Takımı'nda Fenerbahçeli golcü Michy Batshuayi ile yakın bir arkadaşlığı bulunuyor. İkili, milli takım antrenmanlarında da genelde birlikte çalışma yapıyor.
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