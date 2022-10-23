Futbolu bırakan Franck Ribery'de şoke eden gerçek ortaya çıktı

23 Ekim 2022 Pazar, 16:45

Bir dönem Süper Lig'de Galatasaray forması da giyen ve Bayern Münih'le adını futbol tarihine yazdıran Franck Ribery, geçtiğimiz günlerde futbolu bıraktığını açıklamıştı. Ribery, İtalyan basınına flaş açıklamalarda bulundu.

ŞOKE EDEN AYRINTILAR!

Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana forması giyen Fransız yıldız yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle futbola veda ettiğini duyurmuştu. Ribery'nin futbolu bırakma kararının ardından şoke edici ayrıntılar ortaya çıktı.

Fransız yıldız La Gazzetta dello Sport'a özel açıklamalar yaptı. Ribery, ameliyat olmaması durumunda hayatına normal bir şekilde devam edemeyeceğini açıkladı. Temmuz ayında herhangi bir sakatlığının bulunmadığını açıklayan Ribery, yaşadığı diz sakatlığı sonrası toparlayamadığını ifade etti.

Ribery, La Gazzetta dello Sport'a şu açıklamalarda bulundu:

"Bir aydan kısa bir süre önce Münih'teydim ve tıbbi yardım arıyordum. Belki bir çözüm bulunur diye düşündüm. Gerçek şu ki, normal bir hayat sürebilmek için ameliyata ihtiyacım olacak. Üç ay önce kendimi çok iyi hissettim, sonra Temmuz'da dizimde ilk ağrıyı hissettim. Roma'ya karşı ilk lig maçında acıya rağmen oynadım. Kırılgan bir insan değilim ama sonrasında üç gün hareket edemedim. Doktorlar çok ciddi olduğunu söyledi. Durmak zorunda kaldığıma inanamıyordum. Oynamayı ne zaman bırakacağıma kendim karar vermek istedim."

Galatasaray formasıyla Türkiye Kupası sevinci yaşayan Ribery, kariyeri boyunca 9 Bundesliga şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa, 1 Kulüpler Dünya Kupası, 6 Almanya Kupası, 4 Almanya Süper Kupa kazandı. Ribery ayrıca 2007'de Fransa'da, 2008'de ise Almanya'da ve Fransa'da yılın oyuncusu seçildi. Ribery, 2013'te Avrupa'da yılın oyuncusu seçilmişti.