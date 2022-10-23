Spor yazarları Fenerbahçe - Başakşehir maçını değerlendirdi! 'Jesus, geldiğinden beri ezber bozuyor'
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i Diego Rossi'nin golüyle 1-0 yendi ve 23 puanla liderlik koltuğuna oturdu.
Spor yazarları mücadeleyi şöyle değerlendirdi:
Serdar Ali Çelikler - Habertürk: "Ama Başakşehir gibi kuvvetli takıma karşı sadece bu kazanan kimliği yetmez. Liderlik ruhu da gerekir. Kenardan gelen hamleler ile o liderlik ruhu da sahaya atıldı. Başakşehir akan oyunda 19. resmi maç sonra ilk kez yedi. Hem kazanan hem de liderlik ruhu gelince Rossi'nin vuruşu dağlara taşlara değil 90'a gidiyor işte. Şimdi sakin kalmak ve güvenle kendi yoluna bakmak zamanı. Perşembe Rennes maçı kazanılırsa mart ayına kadar lige ağırlık veren bir yapıya bürünebilir. Geriye sadece yelkenleri dolduracak sağlam bir rüzgarı beklemek kalır."
Uğur Meleke - Hürriyet: "Futbol boks değil. Kazanmak için gol atmalısınız. Bu noktada da Jesus devreye girdi zaten. 75’te oyuna gol şansı olan üç futbolcu birden sürdü; Pedro, Rossi ve Emre’yi. Gol gelmeden önceki 120 saniye içinde Emre’nin driplingle Lincoln’e hazırladığı bir pozisyon var. Pedro’nun güçlü presi. Arao’nun kazandığı topla yaptığı asist. Ve Rossi’nin bu sezon ligde penaltı dışında hiç gol yememiş Volkan’ı mağlup eden şutu...
Jesus sadece bir teknik direktör değil. Ecnebilerin deyimiyle bir ‘trendsetter’. Trend belirleyici yani... Türkiye’ye geldiğinden beri trend belirliyor, ezber bozuyor. 'Sadece küçük takımlar haftada bir maç yaparlar' dedi önce. Ardından üçlü-dörtlü savunma tartışmasını gülünç hale getirdi. Çünkü hiçbir şey fark etmiyordu onun takımında. Bu arada ‘ideal 11’ kavramını çöpe atıp bir ‘ideal 25’ yarattı Kadıköy’de. Ve dün o ideal 25’ten dördünü oyuna sokup çevirdi maçı. Gerçekten şu üç ayda söylemleri ve eylemleriyle çok büyük saygıyı hak etti Jorge Jesus."
Ercan Güven - Milliyet: "Bundan sonra Fenerbahçe’nin nereye kadar gideceğini ancak Fenerbahçe bilir. İster 'eksper' olur, ancak şampiyonluk garında durur… İster 'duraklara' uğrar yarışa başka yolcuları da kabul eder.Ancak zorlu Başakşehir testini de geçtikten sonra arkasında tam kapasite statla onu kolay kolay durduracak bir rakip olmadığı ve derin kadrosu nedeniyle kendi kendine yavaşlaması da mümkün olmadığı için, bir anlamda lig rotasının taslağı çizildi dün gece."
Atilla Gökçe - Milliyet: "Tam da şövalyelerin buluşması gibiydi Fenerbahçe - Başakşehir maçı… Puan cetvelinin ve istatistiklerin efendisi olarak takdir toplayan Fenerbahçe ve konuğu, birbirlerine önem vererek, saygı duyarak sanki düelloya değil, yuvarlak masa toplantısına katılmış gibiydiler.
Fenerbahçe parlak elbisesine toz kondurmadan, sezonun büyük takımı özelliğini daha da geliştirerek… En yakın rakibini yenip liderlik koltuğuna oturarak büyük iş yaptı. Bu takıma uzaktan bakanlar artık nereye gittiğini biliyorlar. Büyük konuşmayalım. Hedefine ulaşır ya da ulaşamaz. Hiç belli olmaz. Ama bu heyecanlı koşu bile futbolseveri mutlu etmeye yeter!"
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