Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya beklenmedik soru!

Trabzonspor'un Sivasspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası teknik direktör Abdullah Avcı'ya beklenmedik bir soru soruldu.

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2022 Pazar, 16:01
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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Sivasspor'u konuk etti. Karadeniz temsilcisi, mücadeleyi 1-0 kazanırken tek gol Marek Hamsik'ten geldi.

Karşılaşmanın ardından teknik direktör Abdullah Avcı'ya beklemediği bir soru soruldu. 61saat.com'dan Ali Savaş, tecrübeli hocaya "Takımın yeni otobüsü hayırlı olsun. Yeni otobüsü nasıl buldunuz?" diye sordu. Maçla ilgili soru bekleyen Abdullah Avcı şaşkınlığını gizleyemedi.

Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonluğun görsellerinin bulunduğu yeni takım otobüsüyle ilk defa stada gelindi. Taraftarlar, teknik direktör Avcı, yardımcıları ve futbolcular,  şampiyonluktan izler taşıyan otobüsün fotoğraflarını çektiler.


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