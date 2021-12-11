Futsal A Milli Takımı'nda ilk hedef Dünya Kupası Elemeleri'nde ana tura yükselmek
Futsal A Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Kaya, 2024 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk hedeflerinin ana tura yükselmek olduğunu söyledi. Kaya, 2024 FIFA Dünya Kupası Avrupa Ön Eleme Turu'nda D Grubu'nda İsrail, Litvanya ve Kuzey İrlanda ile eşleştiklerini anımsattı.
Futsal A Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Kaya, 2024 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk hedeflerinin ana tura yükselmek olduğunu söyledi. Maçları 4-13 Nisan 2022'de Litvanya'da yapacaklarını hatırlatan Kaya, "Litvanya ve İsrail bizim ayarımızda takımlar. Orada ilk ikiye girmek için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Her şey yolunda gidiyor. Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk amacımız, Litvanya'da ilk 2'ye girip ana tur maçlarına kalabilmek. Daha sonraki rakiplerimizi bilmiyoruz. Kura çekimine göre yine planlamamızı yapacağız." diye konuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'in Adana'da gerçekleştirdikleri hazırlık kampının başında oyuncularla bir araya geldiğini anlatan Kaya, "Oğuz hocamızın bizi desteklemesi, kamp sürelerimizi uzatması bizim için ayrı motivasyon oldu. Önümüzdeki ay da ligle ilgili belirli çalışmalarımız var. Bunlar yapıldığı zaman milli takımlarımızın daha iyi seviyeye geleceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
"AMACIMIZ, İYİ BİR JENERASYON YAKALAMAK"
Futsalın Türkiye'de yeni bir spor branşı olduğunu aktaran Kaya, şunları kaydetti:
"Futsal, 1930'lara kadar gidiyor. Bizde 2006 yılında milli takımlarımız oluşturuldu. Ülkemizde şu an futsalı bebek gibi düşünüyoruz, emekleme aşamasında. Amacımız, iyi bir jenerasyon yakalayıp, İspanya, Portekiz, Brezilya gibi dünya devleriyle mücadele edebilmek. Ülkede futsalı nasıl yayabiliriz diye planlamalar yapıyoruz. Aslında bu kampı Adana'ya almamız da bu planın bir parçası çünkü Adana gerçekten futsal potansiyeli olan bir yer. 3-4 yıllık bir planlama ile futsalda istediğimiz yere ulaşacağımızı düşünüyoruz."
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