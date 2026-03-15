Gabriel Brazao'dan Beşiktaş itirafı: 'Santos ile doğrudan görüştüler'

Santos forması giyen Brezilyalı kaleci Gabriel Brazao, Beşiktaş ile ilgili bir itirafta bulundu.

Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelen 25 yaşındaki file bekçisi, siyah-beyazlılardan teklif aldığını doğruladı.

"SANTOS İLE DOĞRUDAN GÖRÜŞTÜLER"

Brazao, "Geçen yıl ve bu yıl birkaç teklif aldım. Sonuncusu Beşiktaş'tan geldi. Santos ile doğrudan görüştüler" dedi.

Sözlerine devam eden Gabriel Brazao, "İyi iş çıkardığınız anda önemli kulüpler sizi takip etmeye ve izlemeye başlar. Bu benim için de oluyor ve kararları kulüp ile birlikte alıyoruz" sözlerini sarf etti.

BEŞİKTAŞ'TAN TRANSFER TEKLİFİ

TNT Sports'un ara transfer döneminde konuyla ilgili haberine göre; Beşiktaş, Brezilyalı kalecinin transferi için Santos'a yaklaşık 7 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli teklif etti. Anlaşmada sonraki satıştan yüzde 20 pay olduğu da belirtildi.

Haberde, siyah-beyazlıların Brazao'ya mevcut maaşında önemli bir artış içeren 4 yıllık bir sözleşme önerdiği de kaydedildi.

Santos'un, Beşiktaş'tan gelen bu teklifi geri çevirdiği aktarıldı.

BRAZAO'NUN PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Brazao'nun, Santos ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.