Kamp kadrosunu duyurdu... Gençlerbirliği maçı öncesi Beşiktaş'ta 3 eksik!

14.03.2026 17:14:00
Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin kamp kadrosu açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlıların kamp kadrosunda, sakatlıklarını atlatan ve çalışmalara başlayan Emirhan Topçu ve El Bilal Toure'nin yanı sıra Taylan Bulut yer almadı.

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Devis Vasquez, Emre Bilgin, Wilfred Ndidi, Milot Rashica, Salih Uçan, Hyeon-gyu Oh, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Kristjan Asllani, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Erhan Hekimoğlu.

Semih Kılıçsoy Beşiktaş'tan neden ayrıldığını ilk kez açıkladı: 'Her şey iyi giderken bir anda...' Beşiktaş'ın Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy açıklamalarda bulundu. Kılıçsoy, milli takım sürecinde yıpratıldığını söyledi.
Beşiktaş ile anılmıştı: Borussia Dortmund'dan Salih Özcan açıklaması! Borussia Dortmund, milli futbolcu Salih Özcan ile sezon sonunda karşılıklı anlaşmayla yollarını ayıracağını duyurdu.
Kuzey Boru deplasmanda Beşiktaş'ı devirdi! Voleybol Sultanlar Ligi'nde Kuzey Boru, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.