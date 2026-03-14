Kuzey Boru deplasmanda Beşiktaş'ı devirdi!

14.03.2026 16:06:00
Voleybol Sultanlar Ligi'nde Kuzey Boru, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 26. ve son haftasında Beşiktaş ile Kuzey Boru Gençlik karşı karşıya geldi.

Konuk ekip Kuzey Boru, maçı 3-0 kazandı

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Mehmet Gül, Mehmet Topal

Beşiktaş: İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Selin Adalı, Ceren Nur Domaç, Leyva, Adelusi, Merve Tanıl)

Kuzey Boru: Gamze Kılıç, Lozo, Ergül Avcı, Smarzek, Ayşe Çürük, Strunjak (Dilek Kınık Ekşi, Lila Şengün, Ece Hitayca, Czyrnianska, Enweonwu)

Setler: 16-25, 22-25, 20-25

Süre: 86 dakika (25, 29, 32)

