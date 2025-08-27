Gabriel Paulista'dan Lausanne maçı açıklaması: 'Kazanmak için her şeyi yapacağız'

Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu Gabriel Paulista, UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında Laussane ile oynayacakları mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

İlk maçtan alınan beraberliğin pozitif bir sonuç olduğunu vurgulayan Paulista, taraftarın da desteğiyle bu kez sahada daha enerjik bir Beşiktaş izletmek istediklerini belirtti.

"KAZANMAK İ Ç İN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

İlk maçta mağlubiyet almamanın önemli olduğunu ifade eden Brezilyalı stoper, "Önceki maçtan daha enerjik bir takım olmak zorundayız. Taraftarın da desteği olacak. Maçı kazanmak için her şeyi yapacağız" dedi.

Avrupa kupalarında birçok kez forma giydiğini hatırlatan Paulista, "Kulvar fark etmeksizin sahaya kazanmak için çıkarım. Beşiktaş çok büyük bir takım. Böyle bir kulüpte oynadığım için gerçekten gururluyum. Grup aşamasına kalmak için elimizden geleni yapacağız" sözleriyle hedefe odaklandıklarını söyledi.

"FAZLA GOL YED İK"

Son haftalarda yaşanan savunma problemleriyle ilgili de konuşan Paulista, takım oyununa dikkat çekti:

"Evet, fazla gol yedik. Bir savunma oyuncusu olarak bu hoşuma gitmiyor. Ancak futbol bir takım oyunu. Gol yemek sadece savunmanın değil, tüm takımın sorumluluğudur. Duran toplarda daha iyi olmak zorundayız. Hataları ilk göğüsleyen bir karakterim var. Her geçen gün daha iyi olacağız."

Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasına değinen deneyimli futbolcu, "Yeni bir takım inşa ediyoruz. Yeni oyuncular geliyor. 3'lü sistemi çok garipsemedik, geçen sezon da oynadık. Emirhan, Felix ve ben bu sisteme alışığız. Orta sahanın desteğiyle daha özgüvenli oyun kuruyoruz. Sürekli gelişiyoruz. Sezon sonunda hep birlikte mutlu olacağımıza inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde turu geçerek gruplara kalmak ve Avrupa'da yoluna devam etmek istiyor.