Beşiktaş Tiago Djalo transferini resmen açıkladı: İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

26.08.2025 15:24:00
Cumhuriyet Spor
Süper Lig ekibi Beşiktaş, Juventus'un 25 yaşındaki Portekizli oyuncusu Tiago Djalo'nun transer görüşmeleri için İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Beşiktaş, Juventus forması giyen Tiago Djalo'nun İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Siyah-beyazlıların, İtalyan ekibi ile 3.5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardığı kaydedilmişti.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde: 

"Tiago Djalo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir.

Tiago Djalo'yu taşıyan uçak bu akşam 19.00'da İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır."

Image

3 YILLIK SÖZLEŞME

25 yaşındaki savunmacı, resmi imzalar öncesinde kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçecek. Djalo, 2023 yılında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 47 maç kaçırmıştı.

Sağlık kontrolünde sorun çıkmaması halinde Beşiktaş, Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

17 MAÇTA 2 GOL

Geçen sezonu Porto'da kiralık olarak geçiren Djalo, 17 maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti.

