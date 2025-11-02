Gabriel Paulista'dan özeleştiri: 'Biraz daha sakin kalsaydık...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.11.2025 23:20:00
Süper Lig'in 11. haftasında kendi sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta Brezilyalı oyuncu Gabriel Paulista, derbinin ardından görüşlerini aktardı.

"KENDİMİZİ ELEŞTİRMELİYİZ"

Karşılaşmayı değerlendiren Brezilyalı stoper, "Maça harika başladık. Kırmızı kartla birlikte oyunun yönü değişti. Rakibe fazla izin vermeye başladık. Futbolda bunlar oluyor. Biraz daha sakin kalsaydık 3. golü atabilirdik. Yediğimiz gollerde de aslında rakibimizin çok bir şey yaparak attıkları değildi. Bireysel hatalar, takım hatalarından yedik 3 golü de. Kendimizi eleştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

