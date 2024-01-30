Gabriel Paulista kimdir? Beşiktaş'la anılan Gabriel Paulista nereli, kaç yaşında?

Transfer döneminin açılmasıyla çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, savunmada aradıpı ismi buldu. Gabriel Paulista için girişimlerine başlayan Siyah-Beyazlılar, oyuncuyu transfer etmek istiyor. Beşiktaş ile adının anılmasıyla sosyal medyada araştırma konusu hâline gelen Gabriel Paulista merak konusu oldu. Peki, Gabriel Paulista kimdir? Beşiktaş'la anılan Gabriel Paulista nereli, kaç yaşında?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2024 - 16:44
Gabriel Paulista kimdir? Beşiktaş'la anılan Gabriel Paulista nereli, kaç yaşında?
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Gabriel Paulista için girişimleri hızlandıran Beşiktaş, oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş ile adı anılmasının ardından araştırma konusu hâline gelen Gabriel Paulista merak konusu oldu. Peki, Gabriel Paulista kimdir? Beşiktaş'la anılan Gabriel Paulista nereli, kaç yaşında?

GABRİEL PAULİSTA KİMDİR?

Gabriel Paulista, Defans mevkiinde forma giyen bir futbolcu olup, 26 Kasım 1990'da doğmuştur. 185 cm boyunda ve 72 kilo olan oyuncu, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon 16 maçta ilk 11'de görev alan Paulista, 4 sarı kart ve 1 kırmızı kart görmüş, ancak henüz gol veya asist katkısı yapamamıştır. 33 yaşındaki Brezilyalı stoper, 2017/18 sezonunda Arsenal'den Valencia'ya transfer olmuştu. Valencia formasıyla çıktığı toplam 220 maçta 8 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Paulista, tecrübesiyle dikkat çekiyor.


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