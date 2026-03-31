Gabriel Sara'dan Ederson anısı: 'Ona güven olmaz'

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, milli takım kampında Canal Wamo YouTube kanalına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gabriel Sara'nın açıklamaları şu şekilde:

"Norwich'te Galatasaray fırsatı geldi. Galatasaray, Avrupa'da oynamak için bir takım kurdu. En üst seviyede rekabet etmek istiyorlardı. Milli takıma ulaşmam için gereken her şeyi sağladılar. Şampiyonlar Ligi ağırlığı bana yardımcı oldu. Beni buraya getiren de tam buydu."

"KİM OLDUĞUMU GÖSTERMEK İSTİYORUM"

"Kim olduğumu göstermek istiyorum. Kulübüme döndüğümde de yüksek seviyemi sürdürmek önemli"

"EDERSON'A GÜVEN OLMAZ"

-Ederson, 'Gabriel'e başına gelen şakayı anlatsın' dedi?"

Gabriel Sara: "Diyorum ya, Ederson'a güven olmaz, o rakipte oynuyor (Gülerek). Evet yani milli takım şakalarını hiç görmemiştim. Bir protokol var, ritüel. Buna uymadım ve beni cezalandırdılar."

-Galatasaray taraftarını bize anlatır mısın?

Gabriel Sara: "Kesinlikle çok tutkulu bir taraftar topluluğumuz var. Türkiye'de futbola karşı büyük bir sevgi var. Hatta belki de Brezilya'dan bile daha fazla olabilir. Büyük bir camiada oynadığında insanlar seninle fotoğraf çektiriyor ve en küçük hareketin bile sosyal medyada yer buluyor. Maçlarda inanılmaz bir atmosfer yaratıyorlar. Bu havayı soluduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Başka bir ülkede görülmesi neredeyse imkansız."

-"İdolün?"

Sara: "Zidane."

-"En iyi orta saha ikilin?"

Sara: "Norwich'ten Kenny McLean."

-"Kariyerindeki en güzel gol?"

Sara: "Juventus'a attığım gol. Unutulmaz maç."