Hollanda'dan Noa Lang'ın sağlık durumu hakkında açıklama!

30.03.2026 22:27:00
Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, Liverpool maçında parmağından ciddi şekilde yaralanan Galatasaraylı futbolcu Noa Lang'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile oynanan maçta sakatlık yaşayan Noa Lang'ın son durumu belli oldu.

"NOA LANG HAZIR"

Ekvador maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, "Noa Lang dahil herkes hazır. Tam antrenmanını tamamladı. Oynayabilir durumda" ifadelerini kullandı.

11 MAÇTA 4 GOLE KATKI

Galatasaray'ın, ara transfer döneminde Napoli'den 30 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 11 maçta 2 gol atarken 2 de asist yaptı. 

