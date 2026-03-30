30.03.2026 22:20:00
Olaylı Yunan derbisinde kazanan Olympiakos!

Ergin Ataman yönetimindeki Panathiniakos, Yunanistan Basketbol Ligi'nin 23. haftasında kendi evinde ağırladığı Olympiakos'a 101-94 mağlup oldu.

Yunanistan Basketbol Ligi'nin 23. haftasında Olympiakos, konuk olduğu Panathinaikos'u 101-94 yendi.

Atina'nın Telekom Center Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini Olympiakos, 30-21 ve ilk yarıyı da 60-44 önde tamamladı.

Maçın 3. çeyreğini de 80-74 önde geçen konuk ekip, karşılaşmayı da 101-94 kazandı.

Olympiakos'ta Tyler Dorsey, 18 sayıyla takımının en skoreri olurken Donta Hall 13 ve Giannoulis Larentzakis 12 sayı kaydetti.

CEDİ OSMAN EN SKORER

Panathinaikos'ta milli oyuncu Cedi Osman 19 sayı ve 6 ribauntla maçın en skorer ismi oldu. T. J. Shorts 18 ve Kendrick Nunn ise 17 sayıyla maçı tamamladı.

Bu sonuçla, namağlup Olympiakos, ligdeki 21. galibiyetini alarak liderliğini korudu.

Panathinaikos ise 5. mağlubiyetini yaşayarak ikinci sırada kaldı.

İKİ OYUNCU DİSKALİFİYE EDİLDİ

Gergin geçen karşılaşmada Panathinaikos'un ABD'li oyun kurucusu Kendrick Nunn ile Olympiakoslu basketbolcu Tyler Dorsey arasındaki gerginlik, diğer oyuncuların katılması nedeniyle büyüdü. Oyuncular arasında yaşanan arbedede Dorsey'in forması yırtıldı. Gerginlik sonrası Nunn ve Dorsey, diskalifiye edildi.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ise Cedi Osman'a yapılan müdahalenin faul olduğu gerekçesiyle hakeme itirazda bulundu. İtirazlarına devam eden Ergin Ataman'a sahaya girmesi nedeniyle teknik faul verildi.

Panathinaikos koçu Ergin Ataman maç sonu açıklamasında, "Dorsey ile Walkup aynı anda Yunanistan Milli Takımı'nda oynayabilir mi? Hayır! Fakat ligde oynuyorlar ve böyle olan tek lig burası! Vezenkov, Bulgaristan Milli Takımı'nda; üstüne altı yabancı. Bir de sahadaki üç hakem. Bu bir tiyatroydu, basketbol maçı değildi" dedi.

